Лукашенко пояснил решение перенести Венский бал из Купаловского театра во Дворец Независимости

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов пояснил решение перенести Венский бал из Купаловского театра во Дворец Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый год - люди будут радоваться. Мое дело - возглавить работу, чтобы настроение создать, провести во Дворце Независимости Венский бал. Туда еще попасть надо, потому что желающих очень много. Я только маленькую долю смогу туда пригласить, - отметил Александр Лукашенко. - Венцы с воодушевлением это восприняли и просят показать по всей Европе и в мире по телевизору".

Президент рассказал, что ему предлагали провести Венский бал еще три года назад: австрийские партнеры были впечатлены залом торжественных церемоний Дворца Независимости. "Я отказался напрочь как патриот, сказал: мы свой проведем. И мы провели. А сейчас они опять предлагают. Сказал: ладно, давайте", - добавил глава государства.

Он пояснил, что изначально планировалось провести Венский бал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, однако эта площадка оказалась маленькой. Потому мероприятие решили перенести во Дворец Независимости. "Мы же "нормандский формат" проводили, неужели мы уже венцев туда не пригласим", - сказал Александр Лукашенко.-0-