Лукашенко: пока я Президент, решать в Беларуси будет только народ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку без одобрения народа решений по важным вопросам. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я Президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не Президент в одиночку, не глава Администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет", - заявил Александр Лукашенко.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране, - подчеркнул белорусский лидер. - Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют".

Александр Лукашенко привел мнение зарубежных граждан, в частности украинцев, россиян, которые говорят, что в Беларуси народ непуганый, люди не жили в худших условиях, а потому им кажется, что все с неба свалится. "С неба ничего не свалится. И старшие поколения и даже люди вашего возраста - 35, 40-50 лет - они понимают, что надо вкалывать до посинения, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег. Нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека, - сказал Президент. - Хотя у вас там их единицы. Они есть, но единицы (речь о гражданах с протестными настроениями в регионах. - Прим. БЕЛТА). Ну, на "Нафтане", там так называемых умных, может, десяток-другой будет. Они, конечно же, не определяют развитие этого предприятия, но должны четко понимать. Что это за такое: "беларускае не купляйце", налоги не платите, остановите производства белорусских предприятий?"

Александр Лукашенко напомнил, что еще ранее, в острый период, предупреждал о последствиях остановки производств. В качестве примера Президент привел Минский завод колесных тягачей: "На МЗКТ я был. Остановите, пожалуйста, без МЗКТ Беларусь обойдется. Все, что мы там выпускаем, наверное, процентов на 15 остается в Беларуси. Все остальное идет на экспорт. Как только остановите, с вами никто разговаривать завтра не будет. И где будете вы потом? Сколько у нас там - 5-6 тыс. человек, умножьте на четыре - 20 тыс. с семьями. Кто кормить детей будет?"

"Это сидя там, далеко за пределами Беларуси, на обеспечении знаете кого, можно рассуждать. Поэтому люди должны четко понимать нашу позицию. Все будет так, как они решат. Это моя неуклонная принципиальная позиция. Я хочу, чтобы вы ее понимали", - заявил глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко обратил внимание: "Это не значит, что я растопырю пальцы и буду сидеть и ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные. Власть должна быть властью".

Обращаясь к назначаемым руководителям в регионах, глава государства предупредил, что им будет непросто, ведь они будут работать лицом к лицу с людьми. "Поэтому с ними надо разговаривать. Не надо никого уговаривать. Что толку? Чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять: вот сегодня жизнь - да, непростая, небогато мы живем, но не хуже других, - сказал глава государства. - И у нас есть возможность. Вон украинцы часто в телевизоре нашем выступают, рассказывают. Хочешь работать - работай, больше заработаешь, меньше - меньше. Но тебе на голову снаряды не падают. С Донбасса поприезжали люди, у нас уже прижились, детей здесь рожают. Это, в конце концов, главное! Поэтому людям надо просто показать: вот есть, вот будет альтернатива одна, вторая - выбирайте".

"Придем мы. И Конституцию будем принимать, и Президента, и парламент будем избирать, и у вас там местные советы будем избирать скоро. Договоримся с теми, с кем можно договариваться, и примем решение", - резюмировал белорусский лидер.-0-