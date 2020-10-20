"Время требует надежных людей" - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Во время принятия кадровых решений
Новости темы " Кадровые решения Президента"
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений очень внимательно подходили. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству", - сказал он.
Глава государства назначил:
|Мартынюка Леонида Алексеевича
|- помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области;
|Бурака Константина Викторовича
|- руководителем Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;
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Евдоченко Андрея Александровича
|- постоянным представителем Республики Беларусь в Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
|Ермоловича Максима Леонидовича
|- постоянным представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по совместительству.
|Бартоша Сергея Ивановича
|- председателем Березовского райисполкома;
|Мороза Николая Николаевича
|- председателем Ляховичского райисполкома;
|Сойко Андрея Васильевича
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- генеральным директором ОАО "Нафтан";
|Карчевской Натальи Владимировны
|- ректором УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств";
|Лаптевой Натальи Евгеньевны
| - ректором УО "Минский государственный лингвистический университет";
|Бахановича Александра Геннадьевича
|- ректором УО "Брестский государственный технический университет";
|Горошко Александра Васильевича
|- заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Лукашенко назначил Мартынюка помощником Президента - инспектором по Могилевской области
До настоящего времени Леонид Мартынюк работал в должности председателя Березовского райисполкома.
Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан"
До настоящего времени Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
Лукашенко согласовал назначение новых ректоров
На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.