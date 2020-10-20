"Время требует надежных людей" - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Во время принятия кадровых решений

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 октября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений очень внимательно подходили. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству", - сказал он.

Глава государства назначил:

Мартынюка Леонида Алексеевича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области;

Бурака Константина Викторовича - руководителем Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;

Евдоченко Андрея Александровича - постоянным представителем Республики Беларусь в Организации по запрещению химического оружия по совместительству; Ермоловича Максима Леонидовича - постоянным представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по совместительству.

Бартоша Сергея Ивановича

- председателем Березовского райисполкома; Мороза Николая Николаевича - председателем Ляховичского райисполкома; Сойко Андрея Васильевича

- генеральным директором ОАО "Нафтан";



Карчевской Натальи Владимировны - ректором УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств"; Лаптевой Натальи Евгеньевны - ректором УО "Минский государственный лингвистический университет";

Бахановича Александра Геннадьевича - ректором УО "Брестский государственный технический университет"; Горошко Александра Васильевича - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан" До настоящего времени Андрей Сойко работал в должности заместителя председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Лукашенко согласовал назначение новых ректоров На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.