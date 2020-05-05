Лукашенко показали белорусский родстер, способный конкурировать с Tesla

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией отечественных разработок в области электротранспорта. Главе государства, в частности, показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla. Он легкий и маневренный, относится с классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками. Способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки.

Главе государства также продемонстрировали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Президент дал поручение оснастить такой техникой ледовые арены страны, поставив для начала 25 комбайнов. "Мы сформируем заказ, но чтобы качество было!" - предупредил Александр Лукашенко.

На экспозиции был представлен новый образец компактной коммунальной техники. Интерес к этим машинам уже проявили столичные власти. Глава государства высказал мнение о перспективности их использования. "Давайте будем на это ориентироваться", - сказал он.

Президент подробно ознакомился с разработками по изготовлению аккумуляторных батарей, ячеек, а также зарядных станций различного назначения - от мощных стационарных до компактных вариантов для использования в личных гаражах.

Белорусские ученые сейчас ведут разработки в сфере литий-ионных батарей, которые в основном используются в мире, а также графеновых - пока их эффективность уступает литий-ионным, но зато освобождает от необходимости закупать литий, который продает только Китай. Кроме того, графеновые батареи дешевле. Ученые рассчитывают вскоре уравнять по показателю эффективности два вида батарей. "Это будет прорыв", - оценил перспективу Президент.

Отдельное внимание глава государства уделил опытным образцам электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов, интересовался техническими характеристиками, скоростью, запасом хода. Он заострил внимание на необходимости усовершенствовать дизайн некоторых моделей. Александр Лукашенко согласился на предложение взять для эксплуатации некоторые экземпляры, чтобы протестировать их лично.

Широко представлены в экспозиции были отечественные беспилотные летательные аппараты и авиационные комплексы. В частности, разработанные и изготовленные Научно-практическим центром многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси БАК "Буревестник" и БЛА "Бусел". Александр Лукашенко считает их хорошим, эффективным и в то же время недорогим вооружением. Главе государства рассказали о разработке современного лазерного дальномера, позволяющего увеличить точность ударов с беспилотников. Президента заинтересовали представленные образцы, он решил в будущем лично побывать в научно-практическом центре.

В числе новинок, которые показали главе государства, был беспилотный вертолет Eye Sky разработки и производства ООО "КБ Беспилотные вертолеты". В компании утверждают, что это первый мире в данном классе военно-ударный вертолет, и только восемь стран занимаются разработками беспилотных вертолетов массой более 100 кг, Беларусь - в их числе. На постсоветском пространстве страна единственная, которая серийно выпускает такие беспилотники. Более того, к лету этого года компания планирует изготовить беспилотный вертолет массой 700 кг, близкий аналог которого есть только в США.-0-