Лукашенко: показатели не нужны, нужны деньги

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района подчеркнул, что в первую очередь важны не показатели и объемы производства в той или иной сфере, а эффективность производства и конечный результат в виде рентабельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что это диктуют современные требования жизни, динамично меняющиеся условия на внешних рынках. "Мне показатели не нужны. Мне нужны деньги. И не мне, а вам", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что, например, нет смысла докладывать о героизме в ходе посевной кампании. "Посеем. Это не вопрос. Мы сегодня собрались говорить о перспективах", - сказал Президент.

"Нельзя ходить по накатанной колее. Необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что нужна диверсификация не только экспорта или импорта, но должна быть и диверсификация производства.

Одновременно глава государства в очередной раз предупредил о недопустимости коррупции и в этом плане искоренении разного рода посредничества. "Послаблений здесь не будет", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-