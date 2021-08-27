Лукашенко: Полесье - это соль белорусской нации 

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Полесье - это соль белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы знаете мое отношение к полешукам: Полесье - это соль белорусской нации, - сказал Александр Лукашенко. - У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе".
В пример глава государства привел Житковичи, назвав город прекрасным непромышленным районным центром. "Он меня удивил, - заявил Президент. - А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси".
По его словам, ранее Петриков не дотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. "Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
"Вы знаете мое отношение к полешукам: Полесье - это соль белорусской нации, - сказал Александр Лукашенко. - У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе".
В пример глава государства привел Житковичи, назвав город прекрасным непромышленным районным центром. "Он меня удивил, - заявил Президент. - А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси".
По его словам, ранее Петриков не дотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. "Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-