Лукашенко: Полесье - это соль белорусской нации 

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 27 августа 2021
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:57 Два оршанца украли из фур в РФ товаров на сумму более 1 млн российских рублей  Происшествия
14:47 ФОТОФАКТ: Выставка белорусских художников "Кола часу" проходит в Минске Культура
14:41 ФОТОФАКТ: Первокурсники Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага в Минске Регионы
14:25 Могилевская фирма недоплатила более Br800 тыс. налогов и страховых взносов Регионы
14:22 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
14:20 В Минской области за два года построено 12 учреждений дошкольного образования Регионы
14:17 В английском курортном городе прогремел взрыв В мире
14:13 В Дании 10 сентября отменят введенные из-за COVID-19 ограничения В мире
14:01 Республиканский фестиваль национальных культур пройдет 11 сентября в Минске Культура
14:01 Две школьницы обвиняются в распространении психотропов в Минске Происшествия
14:00 Игорь Бокий завоевал третье золото Паралимпиады в Токио  Спорт
13:44 Турчин: родители наравне с педагогами должны стараться формировать мировоззрение детей Регионы
13:44 Учащегося профлицея будут судить за оборот мефедрона  Происшествия
13:35 РЖД удвоит число вагонов в "Ласточке" на линии Москва - Минск Общество
13:35 Почти 170 новобранцев пополнили ряды Могилевского института МВД Регионы
13:33 Евро на торгах 27 августа подешевел, доллар и российский рубль подорожали  Экономика
13:28 Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев Общество
13:24 Минздрав изменил инструкцию о порядке техобслуживания и ремонта медтехники  Общество
13:21 Развитие фестивального движения способствует культурному туризму в регионах - эксперт Культура
13:19 В Беларуси в 2021 году трудоустроены почти 29 тыс. учащихся Общество
13:11 Гродненские таможенники пресекли ввоз более 20 т субпродуктов сомнительного качества Происшествия
13:07 Проскурова: не всегда наш стартовый интеллектуальный капитал становится достоянием Беларуси  Регионы
13:05 Подведены итоги выполнения генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами Общество
12:56 Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун  Экономика
12:54 Госкомимущество разработало новую примерную форму устава ОАО  Экономика
12:53 C 2022 года beCloud будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны Технологии
12:52 Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год Регионы
12:50 Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане возросло до 9  В мире
12:41 В Молодечненском районе сын избил престарелую мать - возбуждено уголовное дело Происшествия
12:40 В Гродно из желудка двухлетней девочки медики извлекли брелок с острыми краями Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
27 августа 2021, 12:24

Лукашенко: Полесье - это соль белорусской нации 

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Полесье - это соль белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете мое отношение к полешукам: Полесье - это соль белорусской нации, - сказал Александр Лукашенко. - У меня всегда была мечта: приложить максимум усилий для возрождения нашего Полесья. Мне всегда хотелось что-то для полешуков сделать доброе".

В пример глава государства привел Житковичи, назвав город прекрасным непромышленным районным центром. "Он меня удивил, - заявил Президент. - А Туров? Это вообще жемчужина Беларуси".

По его словам, ранее Петриков не дотягивал до этих населенных пунктов. Но теперь город приведен в порядок, а строительство горно-обогатительного комплекса позволило создать полторы тысячи рабочих мест. "Замысел был такой, чтобы развить Припять, этот Полесский край. И вот эта жемчужина, которую мы строили около 10 лет, как раз вкладывается в тот замысел. Но это не конец, мы будем продолжать работать и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Петриков
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко о проигрыше белорусских хоккеистов: поляки уделали "великих"
Александр Лукашенко "Помню, как трещала надо мной крыша" - Лукашенко о спуске в калийную шахту
Лукашенко - калийщикам: цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет
"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию 
Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке - Лукашенко
Фото из архива "Не подводим даже в условиях санкций" - Лукашенко назвал "Беларуськалий" самым надежным мировым игроком
Главное
"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию 
"Не подводим даже в условиях санкций" - Лукашенко назвал "Беларуськалий" самым надежным мировым игроком
Карпенко о мерах безопасности в столичном образовании: в школах должна быть дисциплина 
Реальные инвестиции в Minsk World! Покупайте квартиры в новостройках "Калининград" и "Марракеш"! Продажи стартуют уже сегодня!
Топ-новости
Лукашенко - калийщикам: цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет
Лукашенко: надо поддерживать Полесье, и у нас получится
Дзермант: страны Восточной Европы пытаются выдавить нелегалов, на это уже есть международная реакция 
Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун 
ФОТОФАКТ: Выставка белорусских художников "Кола часу" проходит в Минске
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за дождей и тумана 
Развитие фестивального движения способствует культурному туризму в регионах - эксперт
Никитина: межрегиональное сотрудничество Беларуси и КНР - необходимое условие для роста инвестиционного взаимодействия
Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев
Белорусские повара вошли в тройку лучших в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021
Щекин: сегодня весь мир видит закат могущества США
Евро на торгах 27 августа подешевел, доллар и российский рубль подорожали 
Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в США
Предприятия Минпрома в I полугодии увеличили экспорт продукции почти на 40%
В Гродненском области почти на 1 тыс. стало больше школьников
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.