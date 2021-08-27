"Без преувеличения исторический день". Петриковский ГОК официально введен в эксплуатацию 

На 1 августа 2021 года рудником в Петриковском районе выдано около 1,4 млн т руды, обогатительной фабрикой произведено почти 158 тыс. т калийных удобрений. В настоящее время на промплощадке Петриковского ГОК завершены работы подготовительных периодов и идут работы по возведению объектов 3 очередей строительства.









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