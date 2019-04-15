Лукашенко: политика межнационального и межконфессионального мира - бренд Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика межнационального и межконфессионального мира является брендом Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", сообщает БЕЛТА.
"Мы проводим политику межконфессионального мира, и этим славится Беларусь. Это наш бренд - мир, стабильность, отсутствие национальной, межконфессиональной розни. И этой политики мы будем придерживаться постоянно", - заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что открытая недавно в Минске мечеть также является фактором такого согласия. Учитывая большое количество последователей этой религии, было принято решение построить в Минске мечеть. В ее открытии принимал участие и Президент Турции.
"Мечеть, которую мы построили, - фактор согласия, в конечном счете мира в нашем обществе. Я сторонник этого. Поэтому убежден: получив свой дом здесь, как православные, католики, иудеи и многие другие, главный дом - мечеть, мусульмане благодарны Беларуси, благодарны Реджепу Тайипу Эрдогану (Президент Турции. - Прим. БЕЛТА), который и свои средства инвестировал в эту мечеть. Мы помогали строить мечеть", - сказал Президент.
"У нас живет, по-моему, больше 30 тыс. мусульман, которые никогда нигде на территории Беларуси не создавали никаких проблем", - добавил Александр Лукашенко.-0-
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