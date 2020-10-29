Лукашенко - помощникам в регионах: надо защитить трудовые коллективы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует защитить трудовые коллективы. Об этом он заявил сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо защитить трудовые коллективы. Это касается и Гродно, и Бреста. Вот, говорят, на "Гродно Азоте" аж под сотню человек вышло. Начали разбираться, а там же пришлых сколько со стороны, - сказал глава государства. - Поэтому надо защитить тех рабочих, которые хотят работать. И не только рабочих - учителей, врачей и так далее".

"Всех, кто не хочет, демонстрировать хотят… Я вчера или позавчера уже сказал - на улицу, мы с ними лучше будем на улице разбираться", - отметил Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова и Валерий Вакульчик

"Сегодня у нас тяжелейшая ситуация. Как во всем мире, людей надо лечить. Мало ковида, у нас же кроме него другие респираторные заболевания и прочие, сезон начался, - заметил глава государства. - Когда говорят мне, что врач где-то развернул это коллаборационистское знамя, мне плохо становится. Не говоря уже об учителях (я, правда, в последнее время не слышу)".

Александр Лукашенко обратил внимание и на акции в театрах: "Люди пришли оперу послушать, спектакль посмотреть. Они (протестующие. - Прим. БЕЛТА) заранее скупают билеты, две-три минуты, снимок сделали и разбежались".

В связи с этим глава государства поручил обратить внимание на работу тех, кто отвечает за безопасность в соответствующих учреждениях культуры. "Чем они там занимались, почему они этого не видели? Ну а когда увидели, какие меры приняли? Никаких", - констатировал белорусский лидер.-0-