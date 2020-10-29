Лукашенко поставил перед новыми помощниками в регионах задачу по обеспечению общественной безопасности

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новыми помощниками в регионах поставил задачу по участию в вопросах обеспечения общественной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик назначен помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков - по Минску.

"Это очень важно вам как военным людям - порядок в областях", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о проходящих несанкционированных акциях, Александр Лукашенко констатировал, что в основном шатаются в Минске, но успокаиваться не надо и в регионах.

"Пусть небольшие там были эти акции - 1-2 тыс., но тем не менее. Особенно в Гродно. Это что такое - призывают остановить "Гродно Азот" или устроить забастовку. А если взрыв… Там же высокотехнологичное опасное производство. Не дай бог что случится - Гродно рядом, накроет полностью. А роза ветров западная. Там крутит этот ветер, над Гродно разнесет облако, погибнут тысячи и тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопрос общественной безопасности - важнейший вопрос", - заявил Президент.

Он отметил, что в компетенцию помощников, в частности Валерия Вакульчика в Брестской области и Юрия Караева в Гродненской, будет входить армейская составляющая: "Десантно-штурмовая бригада в Бресте на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая бригада развернута в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. Силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячу. Все должны это понимать".

Президент также поставил задачу по взаимодействию помощников с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре.

"Особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть Вооруженными Силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлениям КГБ и МВД на месте. Вы знаете, какие задачи мы здесь решали (раньше решали, в августе после выборов). Им надо оказать помощь, - поручил глава государства. - Опять же говорю: очень тонкая грань, вы не должны никого подменять. Вы не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах. Потому что у них есть свои начальники. А у вас есть свой начальник - Президент".

"Вы должны меня держать в курсе дела, и вместе, если нужно, мы будем действовать. Вы от меня будете получать распоряжения, как действовать по тем или иным направлениям. Вы люди военные и понимаете, что такое подчиненность по вертикали", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что особый период и в столице - городе Минске. Этим в том числе объясняется назначение на должность помощника Александра Барсукова: "Потому что он знает Минск как свои пять пальцев. Ни Вакульчик, ни Караев, ни я и даже ни Кочанова - никто так не знает Минск, как он. Он знает все. И сейчас его задача - также обеспечить полную безопасность силовыми структурами в городе-герое Минске. Прежде всего - общественная безопасность. Он всю жизнь этим занимался".-0-

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