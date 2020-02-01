Лукашенко - Помпео: мы с вами давно знакомы, но заочно

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что давно знаком с Майклом Помпео, но заочно. Об этом он заявил сегодня на встрече с Госсекретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заметил, что накануне визита в Минск Майкла Помпео многое писали о белорусско-американских отношениях. "Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже", - констатировал Александр Лукашенко.

Во время встречи

По его словам, все сводилось к тому, что такая встреча проходит впервые, и руководство Беларуси, включая главу государства, не знакомо с нынешним госсекретарем США. "Должен их разочаровать, да и вам напомнить: мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (Майкл Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление США. - Прим. БЕЛТА), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб", - отметил глава государства.

Майкл Помпео

Он пояснил, что эти мероприятия касались борьбы с терроризмом, торговли людьми. "Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью я помню несколько случаев - мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

"Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история работы во имя мира на планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности госсекретаря и ваш руководитель Дональд Трамп уделяете большое внимание. Как видите, есть у нас что-то общее, очень важное для людей", - резюмировал глава государства.-0-

Александр Лукашенко и Майкл Помпео

Фото Николая Петрова