22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал объявить в Бресте референдум по поводу судьбы аккумуляторного завода. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение. Пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю. Я займу нейтральную позицию, организую референдум. А вы, только без гвалта, шума. Определим место, будете звать людей, дебатировать. Как на выборах", - сказал глава государства.

"Самый большой экологический сторонник у вас - это Президент Беларуси. Для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце", - добавил белорусский лидер.

В числе участников встречи был местный экоактивист Дмитрий Бекалюк. Он согласился с предложением главы государства о проведении референдума. "Если, как вы сказали, этот референдум состоится, брестчане только будут благодарны", - заявил он.

"В этом можешь не сомневаться. Это прямые полномочия Президента - организовать референдум в любой точке страны", - ответил белорусский лидер.

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Лукашенко: не хочу, чтобы мы разрушили мир и стабильность, которые есть в Беларуси "Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами (мнением меньшинства. - Прим. БЕЛТА) надо пренебрегать", - сказал Александр Лукашенко.