Лукашенко пообещал поддержку производителям рыбной продукции

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям рыбной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства согласовал председателя Дрибинского районного Совета депутатов Дмитрия Пимошенко на должность председателя Мстиславского райисполкома. Президент поинтересовался, знаком ли Дмитрий Пимошенко с новым регионом и какие задачи стоят перед руководством. "Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент напомнил о своем требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве. В то же время, отметил он, не стоит забывать про зарекомендовавшие себя технологии и дисциплину в хозяйствах. "Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, - убежден глава государства. - Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового".

Александр Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его очень рентабельной отраслью. "Рынок - производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты", - заявил он.

На должность председателя Дубровенского райисполкома согласован Анатолий Лукашов. В настоящее время он является заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике.

Глава государства отметил, что работа в парламенте - это хороший опыт для любого человека. "По крайней мере, вы знаете, что творится наверху. Для района это будет неплохо", - подчеркнул Президент.-0-