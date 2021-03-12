Александр Лукашенко
Новости темы " Рабочие поездки Президента"
12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал помочь в пересмотре условий целевой подготовки медиков. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из заданных вопросов касался целевой подготовки медиков в вузах. Сейчас это возможно только для последующей работы в сельской местности и малых населенных пунктах. Александр Лукашенко согласился, что не стоит этим ограничиваться.
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