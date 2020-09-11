Лукашенко попросил сделать науку более привлекательной для молодежи и предложил возможные решения

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из главных задач белорусской науки - обеспечить преемственность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Национальной академии наук на встрече с белорусскими учеными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужно здраво и прагматично оценивать собственные перспективы. Задача номер один - обеспечить преемственность. Не будет преемственности, будем по-бандитски ломать, а потом заново строить - это просто глупость, это невозможно. У нас нет на это финансовых ресурсов, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить. Поэтому давайте вместе подумаем, как сделать научную стезю для наших молодых людей более привлекательной", - предложил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что и сегодня уже создано немало. В Беларуси успешно работает программа "Университет 3.0", для развития инновационного предпринимательства функционируют технопарки, создаются отраслевые лаборатории в промышленных холдингах и на предприятиях. Назначаются гранты главы государства и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Также ежегодно выделяется по 100 президентских стипендий аспирантам и талантливым молодым ученым. "Надо будет - будет больше для ученых. Но только за результат", - заявил Президент.

Не менее, чем финансовое стимулирование, важен институт наставничества, считает глава государства. "Я всегда говорил ученым: вы только тогда станете великими, если после себя оставите десяток таких, как вы, которые продолжат то, что вы начали", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко обратил внимание, что многие страны, ориентированные на технологическое лидерство, имеют обученных специалистов, которые высматривают на международных олимпиадах и соревнованиях талантливых юных математиков, химиков, программистов и переманивают их к себе. По его словам, если молодой человек съездил, поучился и вернулся в родную Беларусь квалифицированным специалистом, владеющим новейшими знаниями и технологиями, - это будет приветствоваться.

Среди других задач - развитие научной и инновационной деятельности в регионах. "В областных и районных городах нужно создавать больше условий для работы ученых", - считает Президент.-0-