Лукашенко попросил учеников и педагогов приходить в школу, как в храм

Во время торжественной линейки
1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал учеников и педагогов приходить в школу, как в храм. Об этом глава государства заявил сегодня во время участия в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию нового учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.
Ко Дню знаний в разных уголках Беларуси свои двери для детей и педагогических коллективов впервые открывают семь школ.
Глава государства обратился к ученикам, их родителям и педагогам: "Приходите в школу, как в храм, и пройдите этот путь достойно. Потому что это ваш фундамент на всю жизнь".
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