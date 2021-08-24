Лукашенко: пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.
Выступая на педагогическом форуме, Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению. "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - заявил он.
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