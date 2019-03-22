Лукашенко: порядок в городах должны поддерживать не только коммунальщики, но и сами жители

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Один из жителей даже высказался в средствах массовой информации за то, чтобы Президент приезжал к ним как можно чаще, тогда в городе всегда будет порядок.

"Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают, - отметил Александр Лукашенко. - А те, кто призывает меня приезжать сюда хотя бы один раз в год (тогда здесь наведут порядок), заблуждаются. После моего приезда вы сами будете наводить порядок, будете содержать город в такой же чистоте, как я увидел сегодня, а вы видите уже несколько дней".

"Город в порядке, но я очень боюсь, что вы тратите на это лишние деньги. Ни в коем случае нельзя тратить деньги на это - люди должны убирать сами. Да, если улицу, асфальт подремонтировать и прочее - какой человек это будет делать? Это уже мы, государство, должны отвечать, - подчеркнул Президент. - Нам людей упрекать не за что. Если мы организуем, наши люди отзываются с удовольствием. Белорусы - это все-таки чистоплотный народ. Они гордятся чистотой своего города, своей деревни, но надо организовать, надо попросить их. Надо их привлечь к этому".-0-