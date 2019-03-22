22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение двух лет в Барановичском регионе выше Br1 тыс. должны быть зарплаты. А точнее - к 1 сентября будущего года", - заявил глава государства.

При этом он предупредил, что речь идет об устойчивом уровне заработной платы, а не о росте в какой-то конкретный месяц, после чего происходит существенное падение. "По зарплатам устойчиво к 1 сентября будущего года вы должны иметь Br1 тыс. Потому что вклад Барановичей и вашего региона в целом в копилку роста средней зарплаты области и даже страны значителен", - подчеркнул белорусский лидер.

Согласно представленным к совещанию данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Брестской области составила Br833,8. По этому показателю в январе 2019 года лидировали город Брест (Br975) и город Барановичи (Br850). При этом средняя зарплата работников Барановичского района в январе составила Br767,1.

/Будет дополнено/.-0-