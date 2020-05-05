5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил на практике изучить эксплуатацию электробусов производства МАЗ. Об этом глава государства заявил при ознакомлении с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, сейчас завод производит опытные образцы автобуса на электрической тяге модели МАЗ-303 и готов наладить серийное производство такой техники.

Глава государства поручил в течение года, к маю 2021-го, произвести 10 электробусов МАЗ и направить их на эксплуатацию в регионы страны.

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