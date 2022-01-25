Лукашенко поручил неформально подойти к проведению Года исторической памяти и дойти до агрогородков

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил неформально подойти к проведению мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти, и дойти до агрогородков. Об этом он заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), надо организовать это в масштабе страны, в областях и районах, такие планы фундаментальных мероприятий. Дойти надо до агрогородков, чтобы у каждого был свой план, - поручил глава государства. - И из этих всех планов - громадье это - выльется в то, что пройдут тысячи мероприятий. И люди скажут: "Да, был Год исторической памяти, и вот это, это, это прошло".

"Надо обязательно неформально. Формализм неприемлем. Это будет во вред. Надо обобщить и взять на контроль. Где-то, может быть, и какую-то копейку дать кому-то, профинансировать придется. Поэтому эти планы должны быть по вертикали в целом. Обязательно", - отметил глава государства.

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