Лукашенко поручил обеспечить медиков современным оборудованием

30 октября, Минский район /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии с участием Лукашенко открыли пансионат В пансионате будут размещаться граждане, приезжающие на обследования, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие.

"Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее, - сказал Александр Лукашенко. - И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника".

В то же время Президент отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. "Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям", - констатировал он.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. "По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим", - заявил он. Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.

"Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - заверил глава государства. Но все же, по его мнению, важнее наличие современного оборудования. "Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный", - поручил Александр Лукашенко.

Президенту доложили о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. В то же время власти беспокоит снижение рождаемости, причинами которого, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

Александр Лукашенко поинтересовался, дают ли принятые меры по поддержке многодетных семей эффект. "Мы боимся спугнуть эту тенденцию, но она положительная. Число многодетных увеличивается, и достаточно существенно", - ответил Владимир Караник.

Глава государства также обратил внимание на необходимость снижения детской смертности и заботы о здоровье матерей. "Смерть матери - это чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно. Это абсолютный приоритет", - подчеркнул он.-0-

"Люди ждут по два-три месяца" - Лукашенко возмутился очередями на онкооперации По словам Президента, накануне его посещения РНПЦ здесь побывали сотрудники Комитета госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они вскрыли проблемы.

Лукашенко о миграции медиков: нас это волнует, но не напрягает Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.