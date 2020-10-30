30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оперативно усовершенствовать нормативную базу по охране общественного порядка. Об этом он заявил сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что внесен ряд предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по охране общественного порядка. "Мы увидели на практике", - отметил он.

Александр Лукашенко добавил, что необходимо провести работу, чтобы в парламенте оперативно внести изменения в соответствующее законодательство. "А ребятам в МВД и в городе (Минске. - Прим. БЕЛТА) побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили", - сказал Президент.

Еще одно направление, по которому необходимо быстро внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы - это работа и полномочия помощников Президента - инспекторов по регионам и городу Минску. "Для того, чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы. Я попрошу государственный секретариат, Администрацию Президента и вас, Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. БЕЛТА), как руководителя верхней палаты, которая имеет отношение к назначению кадров, подключиться к этой работе и усовершенствовать", - поручил белорусский лидер.

"Вот эти две работы нам надо выполнить быстро", - добавил Александр Лукашенко.-0-