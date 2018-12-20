Лукашенко поручил подготовить предложения по усилению спроса за коррупцию

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать меры и подготовить предложения по усилению ответственности за коррупционные правонарушения. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спрос по вопросам коррупции надо усилить. Подготовьте предложения. Мы усилим ответственность за коррупционные правонарушения", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства предупредил, что ни один факт коррупции не может остаться незамеченным, и рано или поздно виновных привлекут к ответственности.
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