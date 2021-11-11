Лукашенко поручил позаботиться о беженцах на границе, в первую очередь о беременных и детях

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

В том числе глава государства поручил подвезти беженцам сухих дров.

"Вы видите, что происходит на государственной границе и вокруг нее. Скажу прямо: не такая это большая проблема, как ее сейчас раздули в СМИ. Но я СМИ не осуждаю. Потому что это носит сильный предупредительный характер. Сейчас обратили внимание на Беларусь. Но таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Вот сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, литовской и латышской границах. И уже внимание начинают уделять и белорусско-украинской границе. Она также беспокоит и меня. Наверное, и Россию", - отметил Президент.

"Поэтому не такая эта, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в СМИ, чтобы предупредить на будущее, - добавил глава государства. - Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там на Западе, к которой нас постоянно толкали".

Александр Лукашенко поставил перед правительством ряд задач. Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко, он сказал: "Поручите в правительстве, я думаю, и Минобразования, и вице-премьер соответствующий по социалке. Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9-м месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят: "Мы останемся здесь!". Но как здесь?! Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть".

Президент в этой связи также обратился к председателю Совета Республики Наталье Кочановой: "Вы как-то подключились с женщинами. Посмотрите. Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили".

"Ну а беременные женщины… Придет срок рожать, конечно, в больницу будем вывозить и обслуживать дальше", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также поручил подвезти мигрантам сухих дров. "Надо привезти им туда и сложить. Никуда не денешься. Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили уйти оттуда", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что на сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию. "Но не получилось. Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - добавил белорусский лидер.

Президент также дал поручение МИД - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы.-0-