Лукашенко поручил привлечь банки к помощи отстающим сельхозорганизациям Витебской области

22 ноября, Витебск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса этого региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту было доложено об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от них был получен отказ.

"Павел Владимирович (Каллаур, председатель правления Национального банка. - Прим. БЕЛТА), немедленно займитесь этим, - потребовал он. - Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью. - Прим. БЕЛТА) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается".

"Шефская помощь - это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-