Лукашенко поручил стимулировать в Беларуси развитие усадебной застройки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил оказывать максимальное содействие развитию индивидуального жилищного строительства в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, эта задача особенно актуальна с учетом развития городов-спутников. В связи с этим дано поручение правительству, не откладывая, проработать соответствующие вопросы. "Нужно пересмотреть программы их развития, создать условия, стимулирующие усадебную застройку. Это надо сделать вместе с облисполкомами, Минским горисполкомом и внести при необходимости соответствующее предложение", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что индивидуальное жилье пользуется большой популярностью у населения. Сегодня на него приходится более 40% от общего объема жилищного строительства. "И это правильно. Надо сказать, что малоэтажная застройка в наибольшей степени соответствует духу, менталитету и ожиданиям нашего народа, нашей природе, окружающей среде. Жить в своем доме, на своей земле - стремление, близкое и понятное каждому белорусу", - добавил глава государства.

В то же время он посоветовал белорусам не стремиться ухватить под Минском кусок земли. "Я запретил это делать. Посмотрите на села! Сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных. Идите туда. Берите там сегодня по полгектара, а может и гектар. Это ваше богатство, ваших детей", - сказал Президент. По его словам, для этого еще есть возможность, пока не распахали земли вокруг деревень и не зарыли многие деревни, что, к сожалению, приходится делать. "Не стремитесь под Минском или в радиусе 20 км. Возьмите деревню, возродите ее, как многие делают. Хотя бы свою. Это ваше будущее - мой вам совет", - сказал глава государства.-0-