Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре в Гродненской области, где размещаются беженцы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Первое поручение в этом направлении - главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику. Им необходимо первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности.

Пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.-0-