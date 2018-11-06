Лукашенко поручил в следующем году выработать четкий план реконструкции мостов в стране

6 ноября, Житковичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Александр Лукашенко поручил в первом квартале будущего года предоставить ему четкий план реконструкции мостов в стране. Такое поручение глава государства дал сегодня министру транспорта и коммуникаций Анатолию Сиваку во время рабочей поездки в Гомельскую область и открытия моста через Припять в Житковичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул: "Наличие развитой транспортной инфраструктуры - очень важный элемент равномерного развития регионов Беларуси. Поэтому сейчас проводится оценка состояния всех мостов в стране. После обследования будет принято необходимое решение".

"Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак доложил сегодня о наиболее важных мостах на основных трассах, их 32, которые нужно реконструировать, модернизировать, менять", - рассказал глава государства. При этом он обратил внимание на важность мостовых сооружений не только на дорогах республиканского значения, но и на местных. "Некоторые местные дороги и мосты не менее важны, чем республиканского значения", - считает он.

Как поручено, в первом квартале будущего года Президенту представят результаты проведенных исследований по мостовым сооружениям, тогда будет принято окончательное решение касательно сроков выполнения работ и их финансирования.

"Сегодня мы договорились о том, что 3-10 мостов мы немедленно включаем в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять. Это в дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране уже идут работы, - продолжил Александр Лукашенко. - Таким образом, примерно 25 мостов в течение года мы будем делать. Средства на это мы найдем, если необходимо, то изымем из всех программ и направим их на мосты".

"Все надо делать вовремя. До нового года все обследования будут завершены, и в первом квартале предстоит принять окончательное решение. Не надо ждать, пока мост лопнет, а необходимо все работы проводить своевременно", - подчеркнул глава государства.

В целом по стране парк мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах насчитывает 2 259 сооружений (общей протяженности 104,9 тыс. пог.м), включая 1 712 мостов, 481 путепровод, также 66 пешеходных мостов, переходов и скотопрогонов, есть одна паромная переправа. Состояние мостовых сооружений на автодорогах общего пользования является острой проблемой в дорожной отрасли ввиду предельного значениях их износа, а также высокой стоимости их реконструкции. Так, по результатам диагностики и осмотров в 2017 году количество дефектов эксплуатационного состояния на республиканских дорогах осталось значительным. Проведение подобной диагностики мостов в 2018 и в 2019 годах будет продолжена на плановой основе. Минтрансом был составлен ранжированный перечень из 32 мостовых сооружений, требующих проведения неотложных работ по реконструкции. В настоящее время по всем этим объектам разрабатывается проектная документация (обоснование инвестиций) с целью определения потребности в денежных средствах и необходимых работ. В числе мостов, которые находятся в наиболее критическом состоянии, сооруженные через реку Западная Двина на подъезде к Новополоцку и через реку Пина на автодороге Ивацевичи-Пинск-Столин.-0-