Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами. Об этом глава государства рассказал сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время интервью заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков заметил, что в протесты больше всего вовлекается молодежь. "Очевидно, что за нашу молодежь ведется бой. Как в этом бою выиграть? - спросил он у главы государства, пояснив: - Причем я имею в виду не политический бой, а просто по-человечески. Потому что сегодня они молодые люди, а завтра - основа государства".

Дмитрий Бочков

Александр Лукашенко ответил, что это действительно сегодня самая большая проблема, с такой ситуацией Беларусь столкнулась впервые. "Я не в целом о молодежи, а именно о студенческой. Что говорить о рабочей молодежи: человек, отработавший у станка, мыслит по-иному. Что говорить о сельской молодежи: сев за штурвал трактора или комбайна, работая на каком-то комплексе - у них другие мысли. И я это знаю, потому что встречаюсь с ними", - отметил Президент.

"Есть молодежь в городе - несколько другая в целом. А есть студенческая молодежь и примкнувшие к ним десятые-одиннадцатые и даже девятые классы - это уже взрослые люди. Студенты - это не просто будущее, это будущая элита нашего общества, и я отдаю себе в этом отчет. Мы впервые столкнулись с этим. Опыт наш подобного не знает, мы не проходили все это. И я прихожу к выводу, что наша продвинутая молодежь, особенно студенты, должны разобраться в этом сами. Мы должны им помочь, но все равно они должны испить все это сами. Если они на своей шкуре это не прочувствуют сейчас, если мы это загоним вглубь, образуется нарыв, который когда-нибудь прорвет. Нельзя сейчас никуда ничего загонять, юлить, врать и обманывать: просто загонишь проблему под плинтус, и она вылезет оттуда в самый неудобный момент", - убежден глава государства.

"Я сторонник того, чтобы белорусский народ определил свою судьбу сам, даже, с моей точки зрения, ошибочно определил, но он должен это пройти. И это касается прежде всего нашей молодежи", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что, будучи студентом, он понимал: если сам не устроишь свою судьбу, за тебя никто ее не устроит. Сейчас молодые люди смотрят на жизнь проще. "Наша молодежь полагает, что сейчас можно ничего не делать, а на "Мерседесе" раскатывать. И вот идет молодой человек не из богатой семьи, неглупый, а его сверстник подкатил на "Бентли" или на "БМВ". Завидует: и ему хочется, - отметил глава государства. - Потом политики ему скажут, что при нашей власти будешь как минимум на "Мерседесе" раскатывать. И он в это поверил. А потом им еще подкинули деньжат немножко. И это в целом давит на сознание и создает нашего молодого человека".

По словам Александра Лукашенко, когда начались студенческие бунты, ему была известна структура этого протеста, количество бунтующих. Президент обратил внимание, что на самом деле таких было мало, подавляющее большинство студентов хотело просто спокойно получить образование, нормально жить и работать.

Президент напомнил, что в свое время решался вопрос, как поступать с учреждениями высшего образования, ведь вузы готовили слишком много специалистов. Однако власть решила сохранить систему и дать возможность всем получить высшее образование. "Я это все создал и думаю: "Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов". Вот как с ними поступить? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь - иди в армию или поработай", - рассказал глава государства.

Александр Лукашенко сообщил, что сейчас ему приходит много писем от родителей студентов, которые просят при возможности восстановить их детей в вузах. "Родители же мечтали, чтобы ребенок был в университете, и вот завалили письмами. "Выкинули" мы этих 300 человек - я не скажу, что они плохие. Успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их. Поедут в эту Польшу, пусть там работают, но они там не нужны. Одумаются - и из этих ребят могут вырасти нормальные люди", - отметил Президент.

Глава государства заявил, что поручил соответствующим должностным лицам выработать механизм: надо вернуться к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. "У меня есть практика "под гарантии", и мы очень многое так делали: и протестунов под гарантии выпускали. Вот сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под гарантии, обязательства. Я имею право помиловать человека. В эти события, особенно в конце августа - начале сентября, я очень широко это использовал: родители приходили, комсомольцы, профсоюзы брали на поруки человека. И это давало эффект".

"Мы сейчас сформируем комиссии по вузам: это будут и представители вузов, плюс у меня есть уполномоченные и ответственные по вузам. Они соберутся и рассмотрят эти заявления: родители, многие студенты пишут. На них же надо отвечать, - добавил Александр Лукашенко. - Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: суров закон, но он закон. Поймите: вопрос в будущем страны. Как только власть начинает показывать слабость, потакать и потворствовать людям, которые нарушают закон, это немедленно приведет к известным последствиям".-0-