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05 марта 2021, 11:58

Лукашенко поручил за три года привести в порядок площадку мотовелозавода

Во время посещения мотовелозавода
Во время посещения мотовелозавода

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения мотовелозавода поручил в течение трех лет привести в порядок производственную территорию, где расположено предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

После того, как глава государства осмотрел территорию, на которой располагается мотовелозавод и другие организации, арендующие площади у ОАО "Мотовело", он ответил на вопросы трудового коллектива МВЗ. "Так жить нельзя, - сказал Президент по поводу некомфортных условий, в которых вынуждены работать сотрудники мотовелозавода. - И вы так больше жить не будете".

Президент рассказал о решении разместить на нынешней территории "Мотовело" Минский городской технопарк, но основным производством здесь останется изготовление мотовелотехники. "Мы его должны на базе третьего корпуса создать. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза", - отметил Александр Лукашенко.

"В центе города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Никаких посредников и даже никакой торговли, за исключением только, если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт".

Говоря о компаниях, которые могут быть размещены в технопарке, Президент привел в пример частное предприятие, которое он сегодня посетил во время ознакомления с площадкой "Мотовело": "У него есть рынки, он видит перспективу. Говорю, какая проблема? Площадей не хватает. Мы решили этот вопрос по площадям. Хватит и вам площадей и ему. И даже он вам оказывает где-то поддержку, помощь в какие-то моменты. Это хорошие контакты".

Александр Лукашенко напомнил, что в разное время были испытаны разные пути развития мотовелопроизводства, в том числе продажа частному бизнесу. "Пробовали все. И пришли к выводу, что никакому частнику мы не нужны. Мало хороших частников, которые сегодня готовы работать для людей", - заметил Президент. Мотовелозавод вернулся под государственное управление и было решено восстановить ту славу, которая была у предприятия в советские времена.

При проведении нынешней модернизации мотовелозавода Александр Лукашенко поручил создать условия для максимальной локализации. "Мы должны комплектующие, запчасти в целом производить здесь. Слушайте, мы таскаем из Китая комплектующие, собираем их здесь. Это же огромные деньги, огромные затраты, их же надо оттуда привезти, а потом на тот рынок увезти готовый велосипед. Поэтому мы должны по максимуму делать здесь", - обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства пообещал к зиме создать в корпусе, где работает мотовелозавод, нормальные условия труда для сотрудников, и в будущем еще раз посетить предприятие, чтобы провести ревизию данных сегодня поручений.

Что касается зданий, расположенных вдоль Партизанского проспекта, то Президент высказался против их сноса. "У меня рука не поднимается (принять решение о сносе. - Прим. БЕЛТА), и вы привыкли, и я привык. Надо наоборот это привести в порядок, сделать красивое здание", - считает он.

Планируется также на территории технопарка организовать единый выставочный павильон образцов машиностроительной техники, которая производится в Беларуси.

"В течение трех лет мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями. Что не нужно - до осени уберем, до лета все снесем, - пообещал Президент. - И в течение трех лет создадим очень хорошее производство. За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена".-0-

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