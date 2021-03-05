Лукашенко: к концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу пятилетки мотовелозавод должен стать современным, образцовым производством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО "Мотовело" и связанным с его ликвидацией. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. При этом действовать оперативно, не теряя времени.

"В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-