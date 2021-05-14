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Президент
14 мая 2021, 09:51

Лукашенко посещает фермерский рынок под Минском

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса "Валерьяново" в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс разместился в деревне Валерьяново и занимает территорию в 20 тыс. кв.м. Он был построен по поручению главы государства на пустующих площадях.

Первым этапом развития торгового комплекса стало открытие 7 ноября 2020 года на первом этаже здания универсального продовольственного рынка на 140 торговых мест. Для отечественных производителей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, физических лиц созданы комфортные условия для круглогодичной продажи всех видов сельскохозяйственной продукции. Для этих целей торговые места оснащены современным оборудованием с подводом горячей и холодной воды, электроэнергии, интернета. Желающим торговать только по выходным дням без заключения долговременных договоров аренды предоставляются дополнительные передвижные стеллажи-витрины.

С 1 мая этого года на стоянке торгового комплекса действует сезонная площадка по продаже сельхозпродукции с автотранспорта производителей.

На первом этаже комплекса также открыты современные фирменные магазины отечественных производителей. На втором этаже летом этого года планируется открыть фуд-корт на 270 мест и детскую игровую зону. На третьем и четвертом этажах к концу этого года должны начать работать брендовые магазины, крупный детский центр, комплекс бытового обслуживания, включающий парикмахерскую, химчистку, ремонт одежды. Офисная часть комплекса размещается в отдельном крыле здания.

Об этом торговом объекте и экологичном производстве продуктов питания Александр Лукашенко упоминал совсем недавно, в феврале, в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании: "Если в мире есть спрос на биологически чистую продукцию, я это поддерживаю. Я настаиваю на том, чтобы на этом рынке на выезде с Логойского тракта, "Валерьяново" так называемое, - хочу губернатора предупредить, чтобы вы мою идею не загубили, - чтобы там была чистая фермерская и сельскохозяйственная продукция и люди продавали сами эти продукты, чтобы там было лучше, чем на Комаровском рынке. Чтобы это был альтернативный рынок, где запросто может приехать фермер, крестьянин со своей продукцией, но чистой и продать там горожанам за хорошую цену".-0-

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