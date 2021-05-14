Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:03 Лукашенко около полутора часов ходил по фермерскому рынку под Минском Президент
12:02 Родительских дней в оздоровительных лагерях этим летом не будет Общество
12:01 Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов В мире
11:57 Выставка к 100-летию возвращения Якуба Коласа в БССР откроется 15 мая в Минске Культура
11:56 Детские оздоровительные лагеря планируется открыть с первой декады июня Общество
11:56 Чеки "Жилье" проиндексировали в Минской области Регионы
11:54 Директором фольклорной группы "Купалинка" назначен Александр Петрович Культура
11:51 Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси Общество
11:48 Конституционная комиссия не поддержала предложения об однопалатном парламенте Политика
11:30 В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу Политика
11:30 Более 1 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета Общество
11:29 В Партизанском районе Минска построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты Регионы
11:24 Стартовал шестой сезон фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья" Спорт
11:23 ФОТОФАКТ: Проект по изучению иммунитета к COVID-19 стартовал в Беларуси Общество
11:22 Широкая денежная масса в Беларуси за апрель снизилась на 1,9% Экономика
11:21 За четыре месяца в Минске зарегистрировано более 2 тыс. киберпреступлений Происшествия
11:18 В Конституции закрепят запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства Общество
11:18 В России за сутки выявили 9462 случая заражения коронавирусом В мире
11:10 В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов Политика
11:07 В Минске 85 пар планируют заключить брак в День семьи Общество
10:55 Баскетболисты "Зенита" и "Локомотива-Кубани" первыми вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ Спорт
10:44 В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки врезался в троллейбус Происшествия
10:40 ФОТОФАКТ: Парк Чишаньху - птичий рай Калейдоскоп
10:30 При пожаре в Жлобинском районе погиб пенсионер Происшествия
10:30 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии В мире
10:27 Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте Общество
10:24 Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров Президент
10:23 Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $103 млн Калейдоскоп
10:12 Речицкий "Спутник" примет футболистов "Славии" в Могилеве Спорт
10:11 ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку автодороги Р30 Регионы
Все новости
Все новости
Президент
14 мая 2021, 10:24

Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров

Александр Лукашенко во время посещения рынка
Александр Лукашенко во время посещения рынка

14 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. Об этом он заявил сегодня, посещая фермерский рынок под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент в первую очередь поинтересовался, как выполнено его поручение по строительству фермерского рынка с предоставлением всем желающим возможности торговать продукцией собственного производства.

"Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом Комаровки. Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объект 21-го века", - отметил Александр Лукашенко.

Как было доложено главе государства, в целом его поручения выполнены и концепция фермерского рынка сохраняется. Однако есть некоторые вопросы, которые еще требуют решения. Например, есть те, кто хочет приезжать на рынок и торговать своей продукцией только в выходные дни. Однако для владельцев торгового объекта важно, чтобы его площади были задействованы максимально и в течение всей недели.

В связи с этим Президент поручил четко определиться с концепцией работы объекта в Валерьяново, найти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

"Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать, - сказал глава государства. - Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть - доступ на рынок".

Прозвучало также предложение создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, физических лиц и затем централизованно продавала ее на рынке, по аналогии с Белкоопсоюзом. Преимущества для фермеров в таком случае в том, что им не надо будет на регулярной основе брать в аренду места для продажи, приобретать кассовые аппараты, тратиться на доставку и так далее.

Александр Лукашенко в целом эту идею поддержал: "Я абсолютно не против. Главное - подтолкнуть человека, если это возможно, чтобы он возделывал продукцию. А он будет это делать, если к нему приедут, купят и он получит прибыль".

"Если мы хотим, чтобы частники, фермеры развивались, им надо дать возможность вырастить и продать", - подчеркнул Президент.

Он сделал акцент, что требование навести порядок и обеспечить фермерам доступ к торговым местам касается всех продовольственных рынков страны. "Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? - обратил внимание Президент. - Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках".

"Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно", - повторил свое требование Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на обеспечение безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки. "Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой", - потребовал белорусский лидер.

Обсуждался также вопрос возможных изменений в структуре собственников торгового дома "Валерьяново" для привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта (инвесторами по строительству изначально выступили агрокомбинаты "Ждановичи" и "Дзержинский", ООО "Велес-Мит" и Минский молочный завод №1).

Президент в целом интересовался, что еще нужно, чтобы в полной мере реализовать концепцию и не создавать из этого места копию крупного торгового центра, каких в Минске множество. Как было доложено главе государства, в ближайшее время планируется полностью задействовать все площади торгового комплекса, включая второй и третий этажи, после чего появится возможность объективно и в полной мере оценить, насколько эффективно и в соответствии с концепцией работает объект.

"В течение этого года здесь надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Уже отзывы людей, кто здесь бывал, неплохие. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые - иди продавай, арбузы вырастил - иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее - иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ (к объектам торговли. - Прим. БЕЛТА), если мы для народа строим страну", - сказал Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко сельское хозяйство торговля
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко около полутора часов ходил по фермерскому рынку под Минском
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко посещает фермерский рынок под Минском
Фото из архива Лукашенко подписал указ о строительстве в Минске многофункционального комплекса "Северный Берег"
Фото из архива Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов
Фото из архива Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
Фото из архива Усовершенствован порядок распоряжения непригодными для эксплуатации объектами бывших военных городков
Главное
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
"Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов
"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров
Топ-новости
В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу
Более 1 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета
Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте
Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси
Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!
"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Пархамович 15 мая проведет прямую телефонную линию
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 14 мая
Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации
Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.
Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна
Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.