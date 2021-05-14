14 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. Об этом он заявил сегодня, посещая фермерский рынок под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент в первую очередь поинтересовался, как выполнено его поручение по строительству фермерского рынка с предоставлением всем желающим возможности торговать продукцией собственного производства.

"Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом Комаровки. Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объект 21-го века", - отметил Александр Лукашенко.

Как было доложено главе государства, в целом его поручения выполнены и концепция фермерского рынка сохраняется. Однако есть некоторые вопросы, которые еще требуют решения. Например, есть те, кто хочет приезжать на рынок и торговать своей продукцией только в выходные дни. Однако для владельцев торгового объекта важно, чтобы его площади были задействованы максимально и в течение всей недели.

В связи с этим Президент поручил четко определиться с концепцией работы объекта в Валерьяново, найти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

"Для меня главное - человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать, - сказал глава государства. - Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть - доступ на рынок".

Прозвучало также предложение создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, физических лиц и затем централизованно продавала ее на рынке, по аналогии с Белкоопсоюзом. Преимущества для фермеров в таком случае в том, что им не надо будет на регулярной основе брать в аренду места для продажи, приобретать кассовые аппараты, тратиться на доставку и так далее.

Александр Лукашенко в целом эту идею поддержал: "Я абсолютно не против. Главное - подтолкнуть человека, если это возможно, чтобы он возделывал продукцию. А он будет это делать, если к нему приедут, купят и он получит прибыль".

"Если мы хотим, чтобы частники, фермеры развивались, им надо дать возможность вырастить и продать", - подчеркнул Президент.

Он сделал акцент, что требование навести порядок и обеспечить фермерам доступ к торговым местам касается всех продовольственных рынков страны. "Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? - обратил внимание Президент. - Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках".

"Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно", - повторил свое требование Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на обеспечение безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки. "Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой", - потребовал белорусский лидер.

Обсуждался также вопрос возможных изменений в структуре собственников торгового дома "Валерьяново" для привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта (инвесторами по строительству изначально выступили агрокомбинаты "Ждановичи" и "Дзержинский", ООО "Велес-Мит" и Минский молочный завод №1).

Президент в целом интересовался, что еще нужно, чтобы в полной мере реализовать концепцию и не создавать из этого места копию крупного торгового центра, каких в Минске множество. Как было доложено главе государства, в ближайшее время планируется полностью задействовать все площади торгового комплекса, включая второй и третий этажи, после чего появится возможность объективно и в полной мере оценить, насколько эффективно и в соответствии с концепцией работает объект.

"В течение этого года здесь надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Уже отзывы людей, кто здесь бывал, неплохие. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые - иди продавай, арбузы вырастил - иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее - иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ (к объектам торговли. - Прим. БЕЛТА), если мы для народа строим страну", - сказал Президент.-0-