Лукашенко посещает холдинг "Горизонт"

(Обновлено 10:57)

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко интересовался показателями работы организаций холдинга, степенью локализации производимой продукции, состоянием и использованием производственных помещений на различных площадках. В Минске пока остаются незадействованными несколько таких объектов, которые с учетом современного развития производства не востребованы, и есть предложение передать эти территории под другие цели, в частности развивать на них сферу услуг. Однако Александр Лукашенко потребовал еще раз вернуться к данному вопросу и проанализировать все на перспективу, чтобы потом холдингу не пришлось искать себе дополнительные производственные площади в каких-то других местах. "Думаю, надо самим развивать эти площадки, - сказал он. - Надо посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства".

Президенту доложили, что холдинг работает с прибылью. Планомерно повышают локализацию производимой телевизионной техники. Закупают за рубежом некоторые компоненты, которые выпускают лишь несколько компаний в мире, и их не рационально делать самим.

Даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и другую продукцию. Абсолютное большинство продукции уходит на экспорт.

Объемы производства за пять лет увеличились в 4 раза - экспорта - в 3,7 раза. Его удельный вес составляет 92%. Прибыль от реализации выросла в 4,6 раза. Поставки растут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья, осваивается выпуск новых видов продукции. Акцент делается в том числе на инновационную продукцию. Ее удельный вес за 5 лет вырос с 17% до 75%. Холдинг развивает такие направления, как автомобильная электроника, авионика, информационные системы. В инновационном центре в Минске сконцентрировали научный потенциал.

Холдинг "Горизонт" был зарегистрирован в 2010 году, а в 2012 году его состав был расширен. Сейчас он включает 16 коммерческих организаций, где работают около 4 тыс. сотрудников, занятых в различных сферах, от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг.

Деятельность холдинга представлена 6 бизнес-направлениями: исследования и разработки, потребительская техника и электроника, промышленная электроника и компоненты, освещение, социальная сфера, услуги.

Основные рынки сбыта продукции предприятия - Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Литва, Польша, Финляндия, Индия.-0-