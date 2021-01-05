Лукашенко про "Горизонт": не жалею, что сохранил это производство

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт" подчеркнул правильность принятого ранее решения о сохранении и развитии предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко вспомнил, что еще в начале президентства состоялся его визит на "Горизонт", когда пришлось решать судьбу предприятия, оказавшегося в трудной ситуации после распада Советского Союза. "Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать "Горизонт". Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: "А, прибыль там слабенькая, бросим его". Люди - на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие", - сказал Президент.

"Это великое производство, это имидж нашей страны. "Горизонт", "Витязь" в советские времена... "Горизонт" - это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее, - подчеркнул глава государства. - Не жалею, что сохранил это производство".

Президент также позитивно высказался о появлении на "Горизонте" инновационного центра, где работают в том числе и IT-специалисты, разработчики. При этом они создают собственную продукцию, делая "Горизонт" современной продуктовой компанией. Александр Лукашенко обратил внимание, что в последнее время в сфере IT-технологий, наряду с Парком высоких технологий, появились и другие центры компетенций, и это создает хорошие условия для здоровой конкуренции. По его словам, целый пласт молодых, перспективных специалистов в IT появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях. "Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой", - сказал белорусский лидер.

Говоря о финансово-экономической деятельности "Горизонта", глава государства отметил наличие у холдинга собственных рынков сбыта и хорошие показатели работы даже в непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Президент еще раз обратил внимание на правильность принятого в Беларуси решения не останавливать производство даже в сложной эпидемиологической обстановке. Некоторые отечественные предприятия воспользовались ситуацией и увеличили поставки на рынки других стран, где заводы вынужденно стояли. Например, завод "Атлант", куда также приезжал Президент, значительно нарастил поставки холодильников в Россию. Схожая ситуация и на "Горизонте".

"Кризис - это всегда время возможностей. Это не только проблемы и беды. Вы воспользовались этими возможностями, - заметил Александр Лукашенко. - Вы работаете сегодня день и ночь, спрос есть, на складе никаких залежей нет. И это то великое дело, которые вы сделали. В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше". В отличие от других государств мира, Беларусь, благодаря своевременно принятым решениям руководства страны, завершила 2020-й с минимальным снижением ВВП, он сохранился практически на уровне 2019 года.-0-

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