20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Минскую областную клиническую больницу, передает корреспондент БЕЛТА.

В больницу Александр Лукашенко приехал сразу после посещения расположенного рядом Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. Здесь глава государства ознакомился с состоянием дел в РНПЦ и организацией медицинской помощи онкобольным.

Главврач Минской областной клинической больницы Александр Линкевич рассказал Президенту о структуре клиники, работе в условиях COVID-19 и порядке оказания медицинской помощи больным коронавирусом в перепрофилированных отделениях.

Всего в учреждении 947 коек. Из них 410 терапевтического профиля, 500 - хирургического и 37 реанимационного. При этом в клинике есть дефицит площадей, поэтому часть отделений для взрослых находится в детской областной больнице. Строительством нового корпуса планируют решить эту проблему. Кроме того, в новом здании хотят расширить реанимационный профиль.

Президент подчеркнул, что в этом вопросе надо исходить из практической необходимости. Ведь порой получается, что даже существующий фонд никогда не бывает загружен полностью. "У врачей есть такая "болезнь": чтобы побольше (коек. - Прим. БЕЛТА), посвободнее, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому когда разговор идет о новом корпусе (вы же там хотите построить более десятка операционных), у меня сразу вопрос: а можем ли мы обойтись меньшим количеством? Не потому что дорого и прочее. Конечно, если надо десять, должно быть десять. Но если можно обойтись пятью, значит, тогда надо обходиться пятью".

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией областная клиника начала оказывать в июле 2020 года. За январь-сентябрь этого года здесь пролечены более тысячи человек. Для больных коронавирусом в больнице выделено 220 коек. Инфекционные отделения развернуты на базе ревматологического, пульмонологического, неврологического, нефрологического, кардиологического и хирургического отделений. Кроме того, в клинике выделены 22 реанимационные койки для COVID-больных на базе отделения анестезиологии и реанимации.

В областной больнице Александр Лукашенко также посетил красную зону, где находятся на лечении пациенты с COVID-19. По данным на 19 октября, в инфекционных отделениях клиники на лечении находятся 203 пациента, из них 21 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ - 11 пациентов.-0-

Лукашенко вновь посетил красную зону в ковид-отделении больницы