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20 октября 2021, 10:44

Лукашенко об онкопомощи в Беларуси: система выстроена, для меня это важно

20 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выстроена эффективная система оказания онкопомощи. Об этом было заявлено во время посещения Президентом Александром Лукашенко РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно в стране выстроена система онкопомощи, развитием которой начали заниматься еще два десятка лет назад при его участии.

Как доложили главе государства, в Беларуси удалось не только сохранить базу, но и расширить возможности онкологической помощи пациентам. "Нам удалось сохранить ту систему, которая существовала еще в Советском Союзе. И не просто сохранить, а значительно укрепить материально-техническую базу, расширить возможности онкологии, - подчеркнул директор РНПЦ Сергей Поляков. - Этот момент всегда интересует наших зарубежных партнеров, поскольку за рубежом нет такой системы централизованной онкологической помощи".

Созданная в Беларуси система во многом уникальна, и к опыту ее работы проявляют большой интерес за рубежом. "Мы можем быть образцом и показателем для многих стран в этой системе", - отметил Сергей Поляков.

"Система выстроена. Для меня это важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Было отмечено, что на фоне эпидситуации люди стали реже обращаться к врачам и снизилась выявляемость онкозаболеваний. Однако это общемировая тенденция.

В целом помощь онкопациентам в Беларуси по ряду направлений - среди самых качественных в мире. Если в 2000 году на учете состояли 150 тыс. онкопациентов, то к 2021 году их число удвоилось, при этом число тех, кто наблюдается у врачей более пяти лет, выросло за этот период в три раза. Летальность от онкологии в течение первого года выявления болезни сократилась вдвое (до 42%) и держится на этом уровне, что говорит о снижении количества запущенных случаев.

Внедряются новые технологии и подходы, поэтому значительно увеличился процент выживаемости, сохраняется качество жизни. В качестве примера главврач привел лечение пациентов с раком мочевого пузыря. Смертность от этой патологии снизилась более чем в два раза, и Беларусь сейчас в тройке лидеров по этому показателю наряду с Финляндией и Республикой Корея. По словам Сергея Полякова, в центре с начала года выполнено 11 тыс. операций. Например, только на сегодня запланировано 66 вмешательств.

Речь также шла об экспорте услуг - оказании помощи зарубежным онкопациентам. Это направление достаточно востребовано среди иностранцев.

Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание: на том же Западе аналогичные по качеству услуги стоят значительно дороже. "Великий" Запад со своими правами человека вообще сидит на деньгах. Нам порой это немыслимо. Они берут за все деньги, обдирают, - заметил он. - Иногда загибают такие цены, что просто жуть, понимая, что и мы не хуже их делаем эти операции".

Президент также интересовался, каковы перспективы того, что может появиться некое универсальное лекарство от рака. Сергей Поляков отметил: в отношении ряда форм онкозаболеваний уже есть эффективные лекарства, которые даже на поздних стадиях позволяют на 5-7 лет продлить жизнь пациентов и сохранить ее качество. Однако панацеи не существует.

Помощник Президента Александр Косинец уверен: в перспективе это возможно, разработки в мире ведутся. Например, апробируют препарат для лечения онкозаболеваний спинного и головного мозга.

Была затронута и тема вакцин, в том числе от COVID-19, политизация этого вопроса в мире, стремление заработать большие деньги на проблеме. "Здравоохранение должно быть сферой абсолютно интернациональной. Здесь нельзя на здоровье, жизни людей (наживаться. - Прим. БЕЛТА), - подчеркнул Президент. - Почему в богатой Америке мор? Потому что систему разрушили, рынок, конкурируют, каждый борется за своего пациента - чем богаче, тем лучше. Вот и получили результат".

В Беларуси же была сохранена система оказания медпомощи, и, как показало время, это было правильным решением. Наличие такой системы позволяет стране преодолевать трудности, связанные с пандемией, успешно спасать, лечить людей. "За счет организованности, централизации, в хорошем смысле слова, вертикали, которая у нас выстроена, взаимопомощи и советского соревнования, а не этой дикой конкуренции, мы за счет этого выигрываем", - убежден глава государства.

Что касается онкологии, он уверен: белорусские ученые имеют потенциал, чтобы сделать что-то прорывное, что оценят на мировом уровне. "Для меня очень важно сегодня даже не лечение (я знаю, что вы молодцы в этом плане, система работает). Мне важно: что-то прорывное мы уже должны делать. Что-то надо сотворить такое, что останется на века в истории человечества, и мы к этому готовы, - сказал Президент. - Надо подумать, что мы можем сделать солидное, чтобы и своих людей спасать, излечивать и чтобы в мире сказали: да, молодцы белорусы, сотворили чудеса".

Глава государства во время посещения РНПЦ также побывал в палатах, пообщался с пациентами, ознакомился, на каком уровне им оказывают помощь. Александр Лукашенко пожелал им скорейшего выздоровления и подчеркнул, что здесь, помимо прочего, важен и правильный психологический настрой, стремление и уверенность, что все получится. "Тот, кто ведет здоровый образ жизни, жить хочет и борется за эту жизнь, он всегда будет жить", - уверен белорусский лидер.

В числе пациентов и иностранные граждане, например из Одессы. "Я так рада, что попала в вашу страну на лечение, благодарна своему доктору", - сказала пациентка.

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова - самое крупное в стране лечебно-диагностическое и научно-образовательное учреждение, выполняющее при этом функцию онкологического диспансера Минской области. В структуре центра - 39 лечебно-диагностических отделений, отдел внебюджетной деятельности и научный центр из 10 лабораторий. В центре имеются 790 коек, в том числе 12 реанимационных и 34 дневного пребывания.

С 2017 года введена в строй новая консультативная поликлиника на 800 посещений в день, в структуре которой созданы отделение амбулаторной химиотерапии на 25 коек и отделение малоинвазивной хирургии с палатами временного пребывания на 9 коек.

Даже на фоне противоэпидемических мероприятий число посещений консультативно-поликлинического отделения центра остается практически на том же уровне, что и в прошлом году. За первое полугодие 2021-го оно снизилось только на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Одновременно расширена практика телемедицинского консультирования рентгеновских и КТ-исследований пациентов с подозрением на онкозаболевания из организаций здравоохранения Минской области: число таких консультаций возросло на 28%.

Что касается ситуации с онкозаболеваемостью, то, по предварительным данным Белорусского канцер-регистра, за первое полугодие 2021-го число вновь выявленных злокачественных новообразований уменьшилось на 334 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 19 678 против 20 012. Причем такая тенденция характерна для Брестской и Минской областей и Минска, в то время как в Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях отмечено незначительное увеличение числа вновь выявленных случаев. В то же время распределение новых случаев злокачественных новообразований в процентном отношении по стадиям осталось сопоставимым с данными за предыдущий аналогичный период.

Всего на учете по онкозаболеваниям состоят около 325 тыс. человек, из них 55% наблюдаются пять и более лет.-0-

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