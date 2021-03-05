Лукашенко посещает мотовелозавод

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО "МотоВелоЗавод" и ОАО "Мотовело", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о перспективах развития отечественной мотовелотехники и предложениях по дальнейшему использованию производственной площадки ОАО "Мотовело".

Александр Лукашенко ознакомится с территорией предприятия, в том числе посетит корпус мотовелозавода, где размещено производство велосипедов.

О своем намерении побывать на "Мотовело" Президент заявил по итогам совещания по вопросам развития отечественной мотовелотехники, которое состоялось 16 февраля. Тогда Александр Лукашенко потребовал разработать четкий, комплексный план использования и развития производственной площадки "Мотовело" и дальнейшей работы мотовелозавода.

Глава государства подчеркнул, что потерять мотовелозавод ни в коем случае нельзя. "Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", - предупредил белорусский лидер. Он отметил, что мотовелозавод находится в ряду таких предприятий, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", которые считаются лицом машиностроительной Беларуси, ее брендами.

Мотовелозавод является производителем отечественной мото- и велотехники. Предприятие закрепило за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен". Все это сделано на исторической производственной площадке по проспекту Партизанскому, 8 на площадях и оборудовании, арендованных у ликвидируемого ОАО "Мотовело". За пять лет с момента создания мотовелозавода модельный ряд увеличен с 20 до 120 моделей велосипедов, с 4 до 9 моделей мототехники. Численность сотрудников выросла с 70 в 2016 году до 120 в 2020-м.-0-