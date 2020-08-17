Лукашенко посещает Минский завод колесных тягачей

(Обновлено 10:16)

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Минский завод колесных тягачей. Глава государства ознакомится с работой предприятия и пообщается с представителями трудового коллектива, сообщает корреспондент БЕЛТА.

О своем намерении посетить МЗКТ Президент заявил 15 августа в связи с обстановкой на некоторых предприятиях. "Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, - отметил глава государства. - Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы". Александр Лукашенко тогда заявил, что в понедельник посетит МЗКТ. "На эти вопросы они услышат мой ответ", - сказал он.

Минский завод колесных тягачей за первое полугодие изготовил продукции на Br134,1 млн, что на 14,8% больше аналогичного периода прошлого года. На предприятии выпущено 313 единиц автотехники, в том числе 157 автомобилей, 16 полуприцепов, 140 автобусов.

Экспорт товаров и услуг за январь-июнь этого года составил $56,4 млн, оставшись на уровне показателей аналогичного периода прошлого года. Завод получил выручку от реализации продукции в сумме Br159,5 млн, при темпе роста к аналогичному периоду 2019-го 109%. Рентабельность продаж составляет 7,6%.

Среднемесячная заработная плата, по данным за первое полугодие, достигла Br1,487 тыс., что на 9,5% выше аналогичного периода прошлого года. Задолженности по выплате заработной платы на предприятии нет.-0-