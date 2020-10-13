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13 октября 2020, 09:51

Лукашенко посещает предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране

Александр Лукашенко во время посещения
Александр Лукашенко во время посещения
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(Обновлено 10:21)

13 октября, Толочинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Толочинский район Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Президенту также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране, в Витебской области и Толочинском районе в частности.

Кто и сколько картофеля выращивает в Беларуси?

Основной урожай картофеля в Беларуси собирают на личных подворьях. Около 80% всей площади посадки картофеля сконцентрировано у населения. Ожидается, что в этом году здесь будет выращен урожай порядка 5 млн т. Остальные 1,1 млн т - в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Кстати, за последние годы соотношение объемов производства картофеля между ними существенно изменилось. Доля фермерских хозяйств в 2019 году составила 41% (по сравнению с 15% в 2010-м). Средняя урожайность в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах возросла в полтора раза (с 186 до 292 ц/га), а валовое производство - на 7% (до 1,1 млн т).

При этом урожайность картофеля в специализированных сельхозорганизациях значительно выше средних показателей по стране. Например, на Толочинском консервном заводе она достигает почти 500 ц/га при средней по Беларуси около 300 ц/га.

В настоящее время уборка картофеля практически завершена (осталось 11% площадей, по данным Минсельхозпрода на 13 октября). Сельхозорганизации уже получили урожай почти 600 тыс. т картофеля. Его реализуют в торговых сетях, на ярмарках, поставляют на экспорт, промышленную переработку, закладывают в стабилизационные фонды и в специализированные хранилища.

В зависимости от того, для каких целей нужен картофель, выбирают из 173 сортов, включенных в государственный реестр. Есть особые разновидности, например, для приготовления полуфабриката фри, хрустящего картофеля, для салатов, для добавления в замороженные овощные смеси, приготовления сухого картофельного пюре, хранения в вакууме. В тройку наиболее популярных отечественных сортов входят "бриз" (занимает 16% в структуре посадок), "скарб" (14%) и "манифест" (10%). К слову, сорта белорусской селекции остаются наиболее популярными - они занимают 75% в структуре посадок.

Что производит Толочинский консервный завод?

Толочинский консервный завод - одно из старейших предприятий Беларуси (построен в 1906 году). С 2006 года он входит в состав Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству.

Предприятие занимается производством картофельного крахмала, соковой продукции, вина (по тысяче тонн, 6 млн л и около 840 тыс. дал в год соответственно), выращиванием картофеля, зерновых и масличных культур, а также их семян, ведет промышленное садоводство, имеет точки розничной торговли и общественного питания.

Площадь сельхозугодий завода составляет более 8 тыс. га, в том числе 6,5 тыс. га - пашни. На 630 га заложен промышленный плодово-ягодный сад интенсивного типа, где выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, черную и красную смородину, черноплодную рябину, крыжовник, малину и голубику.

Но все же большие ставки на предприятии делают на картофелеводство.

В 2015 году здесь запустили в эксплуатацию полный комплекс хранения картофеля. Установленное оборудование позволяет автоматически проводить предпродажную подготовку: вымытые, высушенные, отполированные и отсортированные корнеплоды фасуют в сетки разного размера.

Благодаря этому только за восемь месяцев этого года выручка от реализации продовольственного картофеля составила Br2,643 млн, рентабельность продаж - выше 19%. Значительная часть продукции отгружается на экспорт в Россию (Москву и Санкт-Петербург), а с 2019 года - и в Украину.

До конца текущего года Толочинский консервный завод планирует завершить строительство цеха быстрого замораживания. Здесь будут изготавливать картофель фри из собственного сырья, с использованием отечественной инновационной технологии льезонирования и тонкослойной панировки (то есть жидкой и сухой панировки). Мощность линии - 3,6 тыс. т в год. Производство таких объемов позволит полностью заместить импорт аналогичной продукции в торговле и расширить поставки на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.-0-

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"Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,370 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 центнеров меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна", - сказал Иван Крупко.

Фото Сергея Шелега

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Лукашенко сельское хозяйство Толочин уборочная
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