Лукашенко посещает предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране

(Обновлено 10:21)
13 октября, Толочинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Толочинский район Витебской области, сообщает БЕЛТА.
Глава государства ознакомится с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Президенту также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране, в Витебской области и Толочинском районе в частности.
Кто и сколько картофеля выращивает в Беларуси?
Основной урожай картофеля в Беларуси собирают на личных подворьях. Около 80% всей площади посадки картофеля сконцентрировано у населения. Ожидается, что в этом году здесь будет выращен урожай порядка 5 млн т. Остальные 1,1 млн т - в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Кстати, за последние годы соотношение объемов производства картофеля между ними существенно изменилось. Доля фермерских хозяйств в 2019 году составила 41% (по сравнению с 15% в 2010-м). Средняя урожайность в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах возросла в полтора раза (с 186 до 292 ц/га), а валовое производство - на 7% (до 1,1 млн т).
При этом урожайность картофеля в специализированных сельхозорганизациях значительно выше средних показателей по стране. Например, на Толочинском консервном заводе она достигает почти 500 ц/га при средней по Беларуси около 300 ц/га.
В настоящее время уборка картофеля практически завершена (осталось 11% площадей, по данным Минсельхозпрода на 13 октября). Сельхозорганизации уже получили урожай почти 600 тыс. т картофеля. Его реализуют в торговых сетях, на ярмарках, поставляют на экспорт, промышленную переработку, закладывают в стабилизационные фонды и в специализированные хранилища.
В зависимости от того, для каких целей нужен картофель, выбирают из 173 сортов, включенных в государственный реестр. Есть особые разновидности, например, для приготовления полуфабриката фри, хрустящего картофеля, для салатов, для добавления в замороженные овощные смеси, приготовления сухого картофельного пюре, хранения в вакууме. В тройку наиболее популярных отечественных сортов входят "бриз" (занимает 16% в структуре посадок), "скарб" (14%) и "манифест" (10%). К слову, сорта белорусской селекции остаются наиболее популярными - они занимают 75% в структуре посадок.
Что производит Толочинский консервный завод?
Толочинский консервный завод - одно из старейших предприятий Беларуси (построен в 1906 году). С 2006 года он входит в состав Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству.
Предприятие занимается производством картофельного крахмала, соковой продукции, вина (по тысяче тонн, 6 млн л и около 840 тыс. дал в год соответственно), выращиванием картофеля, зерновых и масличных культур, а также их семян, ведет промышленное садоводство, имеет точки розничной торговли и общественного питания.
Площадь сельхозугодий завода составляет более 8 тыс. га, в том числе 6,5 тыс. га - пашни. На 630 га заложен промышленный плодово-ягодный сад интенсивного типа, где выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, черную и красную смородину, черноплодную рябину, крыжовник, малину и голубику.
Но все же большие ставки на предприятии делают на картофелеводство.
В 2015 году здесь запустили в эксплуатацию полный комплекс хранения картофеля. Установленное оборудование позволяет автоматически проводить предпродажную подготовку: вымытые, высушенные, отполированные и отсортированные корнеплоды фасуют в сетки разного размера.
Благодаря этому только за восемь месяцев этого года выручка от реализации продовольственного картофеля составила Br2,643 млн, рентабельность продаж - выше 19%. Значительная часть продукции отгружается на экспорт в Россию (Москву и Санкт-Петербург), а с 2019 года - и в Украину.
До конца текущего года Толочинский консервный завод планирует завершить строительство цеха быстрого замораживания. Здесь будут изготавливать картофель фри из собственного сырья, с использованием отечественной инновационной технологии льезонирования и тонкослойной панировки (то есть жидкой и сухой панировки). Мощность линии - 3,6 тыс. т в год. Производство таких объемов позволит полностью заместить импорт аналогичной продукции в торговле и расширить поставки на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.-0-
Фото Сергея Шелега