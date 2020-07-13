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13 июля 2020, 09:49

Лукашенко посещает Славгородский район Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива
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(Обновлено 10:10)

13 июля, Славгородский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

Во время поездки главе государства доложат о социально-экономическом развитии Могилевской области и Славгородского района. Затем Президент примет участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Сож, на которой будут присутствовать представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, участвовавших в его возведении, и жители Славгородского района​. Далее планируется, что Александр Лукашенко посетит уникальный природный объект "Источник "Голубая криница".

Река Сож разделяет Славгородский район на две части.​ До​ того как построили​ мост, переправа на левый берег реки была весьма затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября переправлялись по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород - Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.​

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, и тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию свернули. К идее строительства моста вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких​ пролетов были демонтированы и оставлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.​

В 2017 году фермы транспортировали водным транспортом по Сожу из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа - при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал "Мостоотряд 425" ОАО "Мостострой".​

​Наличие капитального моста через Сож не только облегчает передвижение жителей левобережья, но и значительно увеличивает возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.

Построенный мост открывает комфортный доступ к гидрологическому памятнику природы республиканского значения "Голубая криница". Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, окруженное со всех сторон деревьями. Он был описан еще в начале XX века этнографом Евдокимом Романовым. Ученый отмечал: здешняя вода - уникальной чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник - животворен. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины 100-200 м, где проходит через толщу мела.

Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника обладает высокими питьевыми качествами и может служить эталоном чистоты подземных вод. В народе ходит поверье о целебных свойствах воды из "Голубой криницы".

Известна также древняя легенда о происхождении источника. Она гласит, что давным-давно на берегах полноводной реки Сож жили люди-великаны. И влюбились в красавицу Екатерину мужественный Иван и веселый Степан. Девушка прикипела душой к Степану, но Иван прислал к ней сватов, и она не осмелилась отказать. Тогда Екатерина придумала для женихов соревнование: выбрала для Степана большой камень, а для его соперника - еще больший и приказала богатырям бросать их через реку. Чей камень дальше улетит, за того и пойду, сказала девушка. И увидела она, что камень нелюбимого лежит сажень на пять дальше камня любимого. Глаза синие потемнели, брови соболиные изогнулись, и услышали сосны: "Чем с нелюбимым жить, лучше криницей стать".

В день медового Спаса 14 августа в честь Животворящего Креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников семи братьев Маккавеев на кринице проходят православные богослужения. Для восточных славян этот день памятен как Крещение Руси. Жители Присожья (Могилевской и Гомельской областей) и сопредельных территорий России и Украины в этот день собираются у "Голубой криницы" в урочище Клины Славгородского района.

Источник взят под охрану государства, разработана концепция создания здесь эколого-туристического парка.-0-

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Лукашенко Могилевская область Славгород
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