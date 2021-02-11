11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал не торопиться "переобуваться" и предостерег от предательства. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу еще раз обратиться ко всем политикам и творцам. Период был сложный, не каждому под силу было не то что выстоять, а понять, что происходит. Мой вам совет: никогда не спешите переобувать нормальную летнюю обувь на зимнюю, когда на улице дожди. И наоборот. Не торопитесь, думайте всегда головой. Должна быть выдержка, белорусская выдержка в силу нашего менталитета. В противном случае будете пожинать печальные плоды", - предостерег глава государства.

"Предательство ни в одной стране, особенно в нашей, славянской, никогда не будет оценено. И поверьте: даже если они когда-то придут к власти, то предателей отведут в сторону. Потому что есть еще одна аксиома в жизни: единожды предав, ты предашь и второй, и третий раз", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-