Лукашенко потребовал активнее реагировать на действия стран, призывающих "дожимать" Беларусь

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Такую задачу поставил глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываю услышать предложения Министерства иностранных дел о том, как будем выстраивать отношения со странами, которые сегодня вовсю носятся с призывами "дожимать" Беларусь. МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем", - сказал белорусский лидер.

Президент также поинтересовался работой дипломатов в международных организациях по противодействию санкционному давлению, а также в международных судебных инстанциях. "Честно говоря, складывается впечатление, что наши дипломаты сидят там в норах и боятся высунуть свой нос, - заметил Александр Лукашенко. - Я уже говорил, куча международных судов. Почему мы не обращаемся в эти суды, а если обращаемся, почему наше общество этого не знает?"

"Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы Европейского союза, - обратил внимание глава государства. - У нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира".

Он указал на наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

"Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог", - убежден белорусский лидер.-0-