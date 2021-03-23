Лукашенко потребовал навести порядок на незадействованной территории кожевенного завода в Гатово

23 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского производственного кожевенного объединения потребовал навести порядок на незадействованной территории завода, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства спросил у руководства предприятия, какие площади занимает завод. По словам генерального директора Ольги Политико, предприятие расположилось на территории 27 га, однако сегодня половина территории незадействована. Там стоят пустующие и непригодные строения.

Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Минской области Александра Турчина и у своего помощника Александра Косинца, почему до сих пор не решен вопрос с этими территориями. Ведь задача ставилась еще в 2014 году во время прошлого посещения завода Президентом. "Почему не был решен этот вопрос?" - спросил глава государства.

Мнения у руководства предприятия и чиновников разошлись: одни выступают за снос строений и отдачу земель под новые производства, кто-то считает, что старые цеха необходимо модернизировать и таким образом расширить кожевенное производство. Но окончательного решения нет.

Александр Лукашенко потребовал разобраться с этим вопросом и навести порядок на этой территории, чтобы земли не пропадали.-0-