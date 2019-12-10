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Президент
10 декабря 2019, 13:15

Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию

Во время совещания
Во время совещания

10 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет. - Прим. БЕЛТА), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - подчеркнул Президент.

"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары, - сказал Александр Лукашенко. - При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий".

Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько
Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько

Во время совещания главе государства было доложено о том, как обстоят дела с производством и реализацией табачных изделий, в том числе с учетом преобразований в отрасли, проведенных около года назад. "Мы в свое время перестроили свой рынок - производство и реализацию. У нас эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет, поэтому мы пошли на договор с ним", - отметил Президент. Он поинтересовался, как инвестор выполняет свои обязательства.

Министр финансов Максим Ермолович и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов
Министр финансов Максим Ермолович и председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов

Александр Лукашенко обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье. Словом, это определенные социальные вопросы".

Глава государства также поручил подготовиться к обсуждению в будущем вопросов производства и реализации в стране алкогольных товаров.-0-

В ожидании роста доходов от табачной промышленности государство усилит контроль за оборотом ее продукции - ЕрмоловичВ ожидании роста доходов от табачной промышленности государство усилит контроль за оборотом ее продукции - Ермолович
В бюджет на 2020 год заложен рост доходов от табачной промышленности. "Это должно сопровождаться не ослаблением, а усилением контроля за оборотом этой продукции на внутреннем рынке", - сказал министр финансов Максим Ермолович.

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