Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области

20 сентября, Кореличский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Число льнозаводов в Витебской области необходимо оптимизировать в соответствии с посевными площадями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении ОАО "Кореличи-Лен", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства было доложено о структуре льноводческой отрасли в Гродненской области, где лен высевают на 7 тыс. га, а перерабатывают два модернизированных льнозавода. В этой связи Президент поинтересовался ситуацией в других регионах, в частности в Витебской области. "Зачем восемь заводов на 13 тыс. га?" - задал вопрос Александр Лукашенко и поручил разобраться, при необходимости сократить их число.

Первичной переработкой льна в Беларуси занимаются на 22 льнозаводах и 2 производственных участках, где установлены 46 технологических линий, из них 9 высокопроизводительных. Также на льнозаводах налажена углубленная переработка льна, в частности производство нетканых материалов, крученых изделий, костробрикетов, льняного масла.

В прошлом году по стране был недобор урожая льна из-за неблагоприятных погодных условий. В этом году в хозяйствах проведена работа по подбору земель с агрохимическими показателями, благоприятными для выращивания льна. К настоящему времени завершено массовое теребление льна, проводится оборачивание лент льна. Урожайность льнотресты в этом году превышает 32 ц/га (в 2018-м - 26,8 ц/га), средний номер льнотресты 1,01.

После переработки предприятия должны поставить 18,1 тыс. т льноволокна в счет госзаказа, в том числе 7,3 тыс. т длинного и 10,8 тыс. т короткого льноволокна. Однако есть проблемы по выполнению госзаказа в части поставок длинного льноволокна. Одним из значимых факторов, влияющих на экономику льноводческой отрасли, являются цены на ее продукцию. Цены на льноволокно для госнужд отстают от средних рыночных, что сказывается на рентабельности льноперерабатывающих предприятий. В целом их финансово-экономические показатели в первом полугодии 2019-го улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 22 льнозаводов являются прибыльными по конечному результату 20. За январь-июль получено Br8,1 млн прибыли. Рентабельность за этот период достигла 17,7%, увеличившись на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-июле 2018-го она была минус 2,4%).

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