Лукашенко потребовал от Минздрава выработать решение проблемы трудовой миграции врачей

6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения в Орше городской больницы №1 имени Семашко потребовал от Министерства здравоохранения выработать решение проблемы трудовой миграции медицинских кадров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил: в целом по стране, например, не хватает анестезиологов. Некоторые специалисты, получив бесплатное образование в Беларуси, уезжают работать за границу, а это достаточно редкая специальность. По мнению Президента, надо найти решение проблемы.

"Ты за бесплатно подготовил анестезиологов-реаниматологов. И даже если не за бюджет, а платно - копейки платят. У нас вообще бесплатное образование, а там, где платят, это в 10 раз меньше, чем в Америке или Германии. Мы его бесплатно подготовили, он нам рукой махнул и поехал зарабатывать. Здесь есть проблема, и ты мне должен внести в новом году предложение, вплоть до драконовских методов", - поставил глава государства задачу министру здравоохранения.

"Пришел в университет учиться - пришел, закончил. Мы тебя готовили - к примеру, отработай 10 лет. Потом хочешь куда-то уехать - оплати нам стоимость того, что мы тебя учили, и езжай. Или пусть те заплатят, куда ты поедешь. Тогда уехал и уехал - пришли молодые, новые, - образно выразился Президент. - Нам надо поставить все точки над i. В новом году ты должен внести предложения".-0-