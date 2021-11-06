Лукашенко: врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними подтянем и учителей

6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними будет подтянута зарплата и учителей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Орше городской больницы №1 имени Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу. По его словам, на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

"Две тысячи (имеется в виду средняя по отрасли. - Прим. БЕЛТА) - меньше нельзя. Уровень этих зарплат для врачей надо сохранить. Врачи пойдут у нас в бюджетной сфере как локомотив по зарплате, будем и учителей подтягивать. Не может быть страны без врача и учителя. Это наша настоящая интеллигенция", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-