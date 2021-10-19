Лукашенко потребовал от региональных штабов по реагированию на ситуацию с COVID-19 впрягаться в работу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции прокомментировал работу региональных штабов по реагированию на ситуацию с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие штабы были организованы по поручению главы государства в ноябре 2020 года. Ответственными за их работу были определены губернаторы и помощники Президента, а в составе штабов - лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты. "Это люди, которым я не только доверяю, но это хорошие специалисты", - охарактеризовал региональные штабы Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент обратил внимание, что сейчас штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19 не задействованы в полную силу. "У меня такое впечатление, что вы не в полной мере, мягко говоря, впрялись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей и не в полном объеме. Но хочу вас предупредить, что прежде всего вы несете ответственность за ту область, куда вы направлены", - отметил глава государства.

По его словам, именно профильные специалисты штабов отвечают за принятие необходимых мер в противодействии коронавирусу, а потом уже губернаторы. "Почему? Потому что функции и роли совершенно иные. Вы - специалисты. Вы знаете, как лечить, - сказал Президент, обращаясь к специалистам региональных штабов. - Вы должны проконтролировать, где чего не хватает".

"Вы должны видеть, чего не хватает, подсказать, а губернатор у вас там, на месте, - это ваша правая рука в данном вопросе. Он ваш помощник, ваш снабженец. Лекарства, средства индивидуальной защиты, ИВЛ, кислород и прочее - он должен быстро решить эти вопросы", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что не должны оставаться в стороне от решения насущных проблем и уполномоченные главы государства, и его помощники, работающие в областях. "Я убедительно вас прошу (не хочу давать никаких оценок) подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах", - подчеркнул белорусский лидер.-0-